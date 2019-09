Op der 2. a leschter Etapp ronderëm Madrid kënnt d'Christine Majerus am Sprint op déi 5. Plaz.

Am General kënnt d'Christine Majerus op déi 4. Plaz an dat mat engem Retard vun 35 Sekonnen op déi däitsch Lisa Brennauer wat sech d'Victoire am General séchere konnt.

Klassement 2. Etapp

1 Chloe Hosking (Aus) Alé Cipollini 2:20:31

2 Letizia Paternoster (Ita) Trek - Segafredo 0:00:00

3 Roxane Fournier (Fra) Movistar Women's Team 0:00:00

4 Lucinda Brand (Ned) Team Sunweb 0:00:00

5 Christine Majerus (Lux) Boels Dolmans Cycling Team 0:00:00

6 Maria Martins (Por) Sopela Women's Team 0:00:00

7 Jolien D`Hoore (Bel) Boels Dolmans Cycling Team 0:00:00

8 Kirsten Wild (Ned) WNT - Rotor Pro Cycling Team 0:00:00

9 Floortje Mackaij (Ned) Team Sunweb 0:00:00

10 Eugénie Duval (Fra) FDJ - Nouvelle-Aquitaine - Futuroscope 0:00:00

Generalklassement

1 Lisa Brennauer (GER) WNT - Rotor Pro Cycling Team 2:33:06

2 Lucinda Brand (Ned) Team Sunweb 0:00:10

3 Pernille Mathiesen (Den) Team Sunweb 0:00:28

4 Christine Majerus (Lux) Boels Dolmans Cycling Team 0:00:35

5 Eugenia Bujak (Slo) BTC City Ljubljana 0:00:36

6 Karol-Ann Canuel (Can) Boels Dolmans Cycling Team 0:00:36

7 Anna Plichta (Pol) Trek - Segafredo 0:00:37

8 Letizia Paternoster (Ita) Trek - Segafredo 0:00:38

9 Floortje Mackaij (Ned) Team Sunweb 0:00:39

10 Franziska Koch (GER) Team Sunweb 0:00:41



Offizielle Communiqué

Christine Majerus termine à la quatrième place du classement général final du Ceratizit Madrid Challenge by La Vuelta.

Après sa sixième place hier soir lors du contre-la-montre individuel, la championne nationale prend la cinquième place aujourd’hui lors de la deuxième étape remportée au sprint par Chloe Hosking (Ale Cippollini). Christine Majerus a pu remonter deux places au classement général en ayant glané plusieurs secondes sur ses adversaires lors des sprints de bonification.

C’est Lisa Brennauer qui s’impose au classement général final devant Lucinda Brand pour dix secondes (Team Sunweb). Pernille Mathiesen prend la troisième place à 28 secondes. Christine Majerus termine à une belle quatrième place à 35 secondes.

La luxembourgeoise signe donc encore un très bon résultat lors de cette épreuve du World Tour féminin après sa victoire la semaine passée sur le Boels Ladies Tour.

A noter que Christine Majerus figure actuellement à la douzième place du classement mondial UCI soit son meilleur classement à ce jour en cours de saison.