De Glen Leven, deen an der World-Tour als Mecanicien bei Trek-Segafredo schafft, huet e Samschdeg dësen Challenge gepackt.

33 Mol huet de Glen Leven e Samschdeg de Buerschenter missen eropfueren, fir op 8848 Héichtemeter ze kommen an de Mount Everest Challenge ze packen.

Wärend de laange Stonnen um Vëlo gouf hie vu ville Leit ënnerstëtzt, déi mat him zesummen de Buerschenter eropgefuer sinn. Mat dobäi de Bob Jungels, d'Chantal Hoffmann oder och nach de Lëtzebuerger Ausseminister Jang Asselborn.

E Sonndeg den Owend war de Glen Leven Invité beim Tom Flammang am Sport-Journal op der Tëlee an huet do zeréck op de Mount Everest Challenge gekuckt.

An de leschte Méint hat sech de Glen Leven intensiv op dësen Challenge preparéiert. Déi vill Stonnen um Vëlo hu sech deemno gelount.