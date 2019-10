D'Lëtzebuerger Championne am Cyclissem huet eng weider ganz gutt Saison hannert sech.

D'Christine Majerus hat ee schwieregen Ufank vun hirer Saison op der Strooss. Ufank Mäerz war si gefall an huet misse kämpfen, fir nees a Form ze kommen.

Lues a lues huet d'Lëtzebuerger Championne dunn nees lues awer sécher an d'Spur fonnt. Mëtt Abrëll koum si bei der Healthy Ageing Tour op déi gutt 8. Plaz, ier si am Mee beim Tour of Yorkshire déi 4. Plaz a beim Festival Elsy Jacobs déi 9. Plaz realiséiere konnt. Enn Mee gouf et dunn déi éischt Victoire vun der Saison beim Klassiker Morhiban.

Beim Lëtzebuerger Championnat huet d'Cyclistin vun der Ekipp Boels-Dolmans nees komplett iwwerzeegt a konnt hiren 13. Championstitel am Contre-la-Montre feieren an deen 10. an der Course en ligne.

No weideren Top-10-Placéierungen an der 9. Plaz op der EM huet d'Christine Majerus Ufank September d'Boels Ladies Tour gewonnen.

Bei der Weltmeeschterschaft ass an der Stroossecourse déi gutt 11. Plaz erausgesprongen.

D'Lëtzebuergerin konnt dann och d'Saison op der 9. Plaz am World-Tour-Ranking ofschléissen a gehéiert deemno absolut zur Weltspëtzt am Dammen-Cyclissem.

No enger gudder Saison 2019, kuckt d'Lëtzebuerger Sportlerin schonns no vir op d'Saison 2020, wou si sech als Haaptzil gesat huet, sech fir d'Olympesch Spiller zu Tokio ze qualifizéieren.

Offiziellt Schreiwes mat allen Detailer

Si Christine a connu un début de saison sur route compliqué après sa chute début mars lors de sa course de reprise au Omloop Het Nieuwsblad, elle a ensuite su rebondir de très belle manière pour finalement signer la meilleure saison à ce jour de sa carrière. Après un mois de mars perturbé par sa blessure, Christine retrouve la forme progressivement et prend la 8ème place du Healthy Ageing Tour mi-avril. Puis au mois de mai, elle prend successivement la 4ème place au Tour de Yorkshire et la 9ème place du Festival Elsy Jacobs. Elle réalise ensuite une belle performance en prenant une 2ème place sur une épreuve du World Tour lors de la quatrième étape de L’Emakumeen Bira.

Fin mai, Christine s’impose à la Classique Morbihan et remporte la première victoire de sa saison.

Le mois de juin réussit également bien à la championne luxembourgeoise qui s’illustre en finissant notamment à la 4ème place du classement général de l’OVO Energy Women’s Tour (épreuve World Tour).

Elle remporte dans la foulée les titres de championne nationale lors de l’épreuve du contre-la-montre individuel et de la course en ligne. Ses deux nouveaux succès constituent ainsi son treizième titre d’affilée sur l’épreuve du contre-la-montre individuel et son dixième titre d’affilée sur l’épreuve en ligne.

Elle prend la 7ème place lors de la Prudential RideLondon Classique début août et termine à la 8ème place du Ladies Tour of Norway signant ainsi deux Top 10 successifs dans des épreuves de catégorie World Tour. Entre temps, elle termine à la 9ème place lors des Championnats d’Europe de la course en ligne.

Mais c’est début septembre que la luxembourgeoise s’illustre au plus haut plan en décrochant sa première victoire en World Tour lors du Boels Ladies Tour. Après avoir réussi à partir en échappée lors de la quatrième étape et à prendre la 2ème place, Christine Majerus s’adjuge la victoire finale au terme de la cinquième et dernière étape. Ce succès offre ainsi une très belle consécration à Christine qui endosse la plus grande majorité du temps un rôle d’équipière de luxe au sein de l’équipe Boels Dolmans.

Lors du Madrid Challenge by la Vuelta, épreuve World Tour également, elle prend la 4ème place.

Elle s’impose ensuite au Grand prix International d’Isbergues et glane son cinquième succès de la saison.

Elle prend enfin la 11ème place aux Championnats du Monde lors l’épreuve de la course en ligne.

Grâce à ses excellents résultats tout au long de l’année dans les épreuves World Tour et à sa remarquable régularité, Christine Majerus figure actuellement, après la dernière compétition officielle de la saison 2019, à la 9ème place du classement mondial UCI. Ce résultat constitue son meilleur classement en fin d'année à ce jour et est le reflet d'une saison bien accomplie.

Elle termine également à la 9ème place du classement World Tour 2019 malgré le fait qu’elle n’ait pas participé à un certain nombre d’épreuves du calendrier.

Ces brillants résultats lui valent également d’être mis en lumière sur la scène internationale et de figurer parmi les quatre cyclistes féminines nominées par un célèbre magazine spécialisé anglais, le Rouleur, pour l’élection du prestigieux prix de la cycliste de l’année (« Rouleur Sharon Laws Road Rider of the Year Voxwomen Awards »). La simple nomination dans ce quatuor révèle un plébiscite et une reconnaissance à la fois de la presse spécialisée mais aussi du grand public pour les grandes performances réalisées par Christine Majerus plus particulièrement cette saison mais également depuis son début de carrière où elle a souvent mis son talent au service de ses coéquipières.

Cette année 2019 est donc l’année de la consécration pour Christine Majerus qui fait son entrée dans le groupe très restreint des athlètes du Top 10 mondial et possédant également une victoire en World Tour à leur palmarès.

A noter que son équipe Boels Dolmans figure actuellement en première position du classement mondial UCI et du classement par équipes au World Tour 2019.

Christine renouvelle ses remerciements à tous les partenaires et sponsors pour leur confiance et leur fidèle soutien tout au long de cette saison 2019. Elle espère vivement que 2020 lui réservera encore de belles surprises avec comme principal objectif une qualification pour les prochains Jeux Olympiques de Tokyo.