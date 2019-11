E Freideg den Owend huet déi 20 Joer jonk Profi-Cyclistin op Facebook annoncéiert, dass si an Zukunft net méi professionell Vëlo fuere wäert.

An hirem Facebook-Post erkläert si, dass si an all deene Jore vill geléiert huet an dass si vill Hëllef krut. Si hätt gären d'Lëtzebuerger Land an internationale Coursse vertrueden a seet alle Leit, déi hir gehollef hunn a si op hirem Wee begleet hu "Merci".