A senger éischter Course no der schwéierer Blessur gewënnt d'Claire Faber op der Bunn zu Büttgen an Däitschland.

Et war déi éischt Course fir d'Claire Faber no senger schwéierer Blessur an dës konnt et dann och direkt op der Bunn gewannen. Zu Büttgen a Nordrhein-Westfalen gouf dës Course iwwer 2 Weekender ausgedroen. Op d'Plazen 2 an 3 kommen déi zwou däitsch Cyclistinnen Alina Lange a Finja Smekdal.

Bei de Junioren koum de Jérôme Jentgen op déi 3. Plaz.