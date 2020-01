Bei der Course an Australien sinn och de Ben Gastauer an de Michel Ries matgefuer. Si haten als 33. respektiv 35. e Retard vun 11 Sekonnen.

An Australien gouf en Donneschdeg d'Race Torquay gefuer. No 135 Kilometer gouf et eng Victoire fir den Ir Sam Bennett vun Deceuninck-Quick Step virum Giacomo Nizzolo aus Italien. Den Alberto Dainese aus Italien ass am Massesprint op déi drëtte Plaz gefuer. De Ben Gastauer ass mat 11 Sekonne Retard als 33. iwwer d'Arrivée gefuer an de Michel Ries konnt sech an der selwechter Zäit als 35. klasséieren. Topp10 1 Sam Bennett (Irl) Deceuninck - Quick Step 3:01:26

2 Giacomo Nizzolo (Ita) NTT Pro Cycling Team 0:00:00

3 Alberto Dainese (Ita) Team Sunweb 0:00:00

4 Kaden Groves (Aus) Mitchelton - Scott 0:00:00

5 Michael Mørkøv (Den) Deceuninck - Quick Step 0:00:00

6 Marc Sarreau (Fra) Groupama - FDJ 0:00:00

7 Mads Pedersen (Den) Trek - Segafredo 0:00:00

8 Andrea Vendrame (Ita) AG2R La Mondiale 0:00:00

9 Roger Kluge (GER) Lotto Soudal 0:00:00

10 Elia Viviani (Ita) Cofidis 0:00:00