Zesumme mat sengem Team-Kolleeg Julien Alaphillippe an dem Italiener Fabio Aru ass de Bob Jungels ee vu just 3 Europäer am Peloton.

Den Optakt mécht um Dënschdeg en Ekippen-Zäitfueren iwwer knapp 17km, ier e Mëttwoch an en Donneschdeg zwou Sprint-Etappen um Programm stinn. Vun e Freideg u gëtt et da méi hiwweleg. Etappen 11.02.20



Stage 1



Tunja – Tunja



16.7 km (TTT)



12.02.20



Stage 2



Paipa - Duitama



152.4 km



13.02.20



Stage 3



Paipa – Sogamoso



168.6 km



14.02.20



Stage 4



Paipa – Santa Rosa de Viterbo



168.6 km



15.02.20



Stage 5



Paipa – Zipaquirá



174.9 km



16.02.20



Stage 6



Zipaquirá – El Once Verjón



182.6 km