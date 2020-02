No 123 Kilometer huet sech e Samschdeg an der Dammecourse vum Omloop Het Nieuwsblad d'Hollännerin Annemiek van Vleuten d'Victoire geséchert.

E Samschdeg huet am Cyclissem d'Klassiker-Saison ugefaangen. Als éischt Course stoung den Omloop Het Nieuwsblad an der Belsch um Programm. Déi 123 Kilometer huet och d'Christine Majerus an Ugrëff geholl. D'Lëtzebuerger Championne kënnt an hirer éischter Stroossecourse an dëser Saison op déi 19. Plaz. Si hat e Retard vun 1 Minutt an 58 Sekonnen op d'Gewënnerin Annemiek van Vleuten. D'Hollännerin huet sech en solitaire duerchgesat an hat e Virsprong vun 42 Sekonnen op d'Marta Bastianelli aus Italien an d'Floortje Mackaij aus Holland.

D'Resultat

1 VAN VLEUTEN Annemiek (NED) MITCHELTON SCOTT 3:34:55

2 BASTIANELLI Marta (ITA) ALE' BTC LJUBLJANA 0:00:42

3 MACKAIJ Floortje (NED) TEAM SUNWEB 0:00:42

4 VAN DEN BROEK-BLAAK Chantal (NED) BOELS DOLMANS CYCLINGTEAM 0:00:42

5 VAN DIJK Ellen (NED) TREK - SEGAFREDO 0:00:44

6 BANKS Elizabeth (GBR) BIGLA - KATUSHA 0:01:13

7 BUJAK Eugenia (SLO) ALE' BTC LJUBLJANA 0:01:13

8 HOSKING Chloe (AUS) Rally Cycling 0:01:30

9 VAN DEN BOS Jip (NED) BOELS DOLMANS CYCLINGTEAM 0:01:30

10 BIANNIC Aude (FRA) MOVISTAR TEAM WOMEN 0:01:30

...

19 MAJERUS Christine (LUX) BOELS DOLMANS CYCLINGTEAM 0:01:58