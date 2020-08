Zanter en Dënschdeg den Owend ass de Ralph Diseviscourt bei der Race Around Austria am Asaz. Enger Course iwwer ronn 2.200 Kilometer.

Mëttlerweil ass den Ultracyclist gutt 16 Stonnen ënnerwee (Stand 12.30 Auer e Mëttwoch) an huet eng 500 Kilometer an de Been. Aktuell läit hien op der 3. Plaz. Éischten ass den Top-Favorit Christoph Strasser. De Ralph Diseviscourt hat direkt um Depart Problemer. Säin Navigatiounssystem huet nämlech net funktionéiert. Deen Ament waren d'Leit am Auto, mat ënnert anerem sengem Brudder Luc, gefuerdert.

De Luc Diseviscourt

"Dat heescht, mir hunn dunn d'Navigatioun ganz fir hie musse maachen. Déi éischte Stonn huet all Uso musse setzen, dat war relativ hefteg, well mir du vill kleng Weeër hu musse fueren. Entretemps hunn d'Leit am Camper un engem zweete geschafft, fir deen opzebauen. Si haten och Problemer. De Fichier hu mir mussen a verschidde Sequenzen deelen. Entretemps huet déi ganz Saach awer nees Form ugeholl. Dat heescht deen, deen hien elo drop huet, huet sech nees erholl. Sécherheetshallwer maache mir awer een zweete fäerdeg mat deenen 8 eenzele Streckenofschnëtter, fir wann nach eng Kéier ee Problem optaucht, dass mir dee kënne benotzen.", erkläert de Luc Diseviscourt.

D'Arrivée vun der Race Around Austria ass am Laf vum Samschdeg.

RTL-News: Race Around Austria - De Ralph Diseviscourt ass en Dënschdeg den Owend gestart