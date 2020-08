En Donneschdeg goung et bei der 2. Etapp vum Critérium du Dauphiné iwwer 135 Kilometer vu Vienne erop op de Col de Porte.

Suite vun der 72. Editioun vum Critérium du Dauphiné mat enger Victoire op der 2. Etapp vum Primož Roglič. Op d'Plazen 2 an 3 koumen den Thibaut Pinot an den Emanuel Buchmann.

Am General läit elo net méi de Wout van Aert, ma de Gewënner vun der 2. Etapp, de Primož Roglič, un der Spëtzt.

De Bob Jungels ass als 64. mat engem Réckstand vun 11 Minutten a 34 Sekonnen op den Éischten iwwer d'Ligne d'Arrivée gefuer. Deen anere Lëtzebuerger Michel Ries gouf den 96. mat engem Ecart vu bal 22 Minutten.

Resumé

No enger vallonéierter Ufanksetapp goung et en Donneschdeg mat der 2. Etapp vum Critérium du Dauphiné grad sou hiwweleg weider. Insgesamt 4 Montéeën, dovunner déi lescht "Hors catégorie" uewen aus um Col de Porte op 1.316 Meter, hunn op d'Coureure gewaart.

Bis kuerz virun déi lescht Montéeë war den Tempo am Peloton net alt ze héich. Ronn 24 Kilometer virun der Arrivée ass d'Nervositéit am Haaptgrupp geklommen a sou gouf et och eng Chute. De Bob Jungels an de Michel Ries, déi 2 Lëtzebuerger an der Coursse, konnten déi awer evitéieren.

Vir un der Spëtzt waren zu deem Ament 2 Mann. De Peloton, deen ëmmer méi kleng ginn ass, huet am Col de Porte weider Zäit guttgemaach. 15 Kilometer virun der Arrivée huet de Bob Jungels dann och misse lassloossen, och de Michel Ries war net méi mat deene Beschten ënnerwee. Aus deenen 2 Mann vir ass just nach 1 ginn: de Fransous Armirail konnt konstant een Ecart vun 30 Sekonnen halen, ass awer op Kilometer 9 virun der Ligne d'Arrivée och ageholl ginn.

An der Finall vun der Etapp huet virun allem d'Team Ineos op den Tempo gedréckt, soudatt den 1. Grupp ëmmer méi kleng ginn ass. Op de leschten 2 Kilometer goufen et ëmmer nees Attacken, ma um Enn hat de Primož Rogličawer déi stäerkste Been. Hien ass mat engem Virsprong vu ronn 8 Sekonnen op den 2. Thibaut Pinot an 3. Emanuel iwwer de wäisse Stréch gefuer.

Déi éischt 10 vun der 2. Etapp

1 ROGLIČ Primož Team Jumbo-Visma 3:39:40

2 PINOT Thibaut Groupama - FDJ 0:08

3 BUCHMANN Emanuel BORA - hansgrohe ,,

4 MARTIN Guillaume Cofidis, Solutions Crédits ,,

5 QUINTANA Nairo Team Arkéa Samsic 0:10

6 LÓPEZ Miguel Ángel Astana Pro Team ,,

7 MARTÍNEZ Daniel Felipe EF Pro Cycling ,,

8 LANDA Mikel Bahrain - McLaren ,,

9 PORTE Richie Trek - Segafredo ,,

10 BERNAL Egan Team INEOS ,,

Generalklassement

1 ROGLIČ Primož Team Jumbo-Visma 9:07:12

2 PINOT Thibaut Groupama - FDJ 0:12

3 BUCHMANN Emanuel BORA - hansgrohe 0:14

4 BERNAL Egan Team INEOS 0:16

5 MARTIN Guillaume Cofidis, Solutions Crédits 0:18

6 QUINTANA Nairo Team Arkéa Samsic 0:20

7 PORTE Richie Trek - Segafredo ,,

8 LANDA Mikel Bahrain - McLaren ,,

9 LÓPEZ Miguel Ángel Astana Pro Team ,,

10 MARTÍNEZ Daniel Felipe EF Pro Cycling ,,