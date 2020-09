Als 3ten fiert de Richie Porte iwwert d'Linn. Am General bleift de Primoz Roglic a Giel, dat virum Tadej Pogacar, deen elo e Réckstand vu 40 Sekonnen huet.

De Nario Quintana an den Egan Bernal hunn haut ganz vill Zäit verluer a spillen am General keng Roll méi em de Maillot Jaune.

De Bob Jungels huet um Ufank vun der Etapp eng Chute vum kolumbianesche Meeschter Sergio Higuita verursaach, dee kuerz dorops Course huet missen opginn. Absicht kann een dem Bob Jungels net ënnerstellen, bestrooft gouf hien net. Ganz onglécklech Situatioun! De Lëtzebuerger ass aktuell nach net iwwert d'Linn d'Arrivée gefuer.

De Resumé

Haut stoung am Tour de France déi 15.ten Etapp um Programm. Et ass iwwer 174,5 ganz schwéier Kilometer vu Lyon op de Grand Colombier erop gaangen. Deementspriechend wollten sech vill Coureuren an der Echapée erëm fannen. De Bob Jungels huet senger Säits am Ufank vun der Course e ganzt onglécklecht Bild ofginn, an deem's hie virun de Sergio Higuita gefuer ass, an de Kolumbianer doropshi gefall ass. Absicht war et keng vum Lëtzebuerger, mee einfach nëmme Pech. Onglécklecherweis ass de Kolumbianesche Meeschter dunn nach eng Kéier gefall a kuerz dorops huet hie mussen Abandon erklären.

An der Echapée vum Dag ware Coureure wei de Pierre Rolland, Jesus Herrade, Simon Geschke an de Matteo Trentin. De Sprinter vum CCC Team huet och de Tëschesprint gewonnen a mëscht am Kampf em de Maillot Vert wichteg Punkten op de Sam Bennet a Peter Sagan gutt. De maximale Virsprong vun den 8 Coureure louch bei 4 Minutten a 30 Sekonnen. Um Col vum 1 Bierg vum Dag louchen de Geschke, Rolland, Herrada a Gol a Féierung. Am Peloton huet Jumbo-Visma Kontroll iwwerholl. De Bob Jungels huet am 1. Col net méi konnte mathalen.

Am Col de la Biche, eng Montée vun der 1. Kategorie, an zweet leschte Schwieregkeet vum Dag, huet sech an enger éischter Phas de Michael Gogl ofgesat. Uewen eraus sollt sech awer de Pierre Roland déi 10 Punkte fir de Maillot à pois sécheren. Jumbo-Visma huet am Peloton weider hin fern fir Tempo gesuergt, sou dass de Grupp mat de Favoritten ëmmer méi kleng ginn ass.

An der leschter Montée, dem Grand Colombier, e Bierg mat enger Steigung vu 7,1 % op 17,4 km Längt, huet de Nario Quintana an den Egan Bernal 13 km virun der Arrivée déi aner Favoritten hu missen zéie loossen. D'Echappée war zu deem Zäitpunkt ageholl. 7 km virum Sommet war et den Adam Yates deen et versicht huet, an de Maillot Jaune attackéiert huet. Hien sollt awer séiere erëm ageholl ginn. 600m virun der Arrivée ass et dunn zur Attack vum Primoz Roglic komm. Op deene leschte Meter gëtt hien awer nach vu sengem Landsmann Tadej Pogacar agefaangen, deen seng 2. Etapp an dësem Tour gewënnt.

D'Top10

D'Top10

De General

De General