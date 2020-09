De Lëtzebuerger Champion hat allerdéngs Gléck am Ongléck an huet sech net schlëmmer blesséiert.

Fir de Bob Jungels ass déi 15. Etapp e Sonndeg am Tour de France alles anescht wéi gutt verlaf. De Lëtzebuerger Champion ass um Wee fir bei déi lescht Schwieregkeet vum Dag nämlech vun enger Ambulanz ugestouss ginn. De Bob Jungels war deen Ament schonn ofgehaange ginn an d'Gefier war um Wee no vir, wéi et de Coureur ze pake kritt huet.

De Bob Jungels ass gefall, ma konnt awer weiderfueren an huet sech net schlëmmer blesséiert.

Fir de Coureur vun Deceuninck-Quick-Step war et net deen eenzegen Tëschefall op der 15. Etapp. Méi fréi am Dag hat de Lëtzebuerger eng Chute vum kolumbianesche Meeschter Sergio Higuita verursaacht, dee kuerz drop d'Course huet missen opginn.

