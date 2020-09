Eigentlech sollt et e Mëttwoch op der 2. Etapp vum Tour de Luxembourg iwwer 160,8 Kilometer vu Réimech op Hesper goen, dozou ass et awer net komm.

Et war méi eng speziell Course e Mëttwoch beim Tour de Luxembourg, do hunn d'Coureuren nämlech gestreikt, dat well ze vill Trafic op de Stroossen zu a ronderëm Réimech war, wou den Depart vun der zweeter Etapp lancéiert gouf. Esou gouf just op de leschten 42 Kilometer richteg Course gefuer.

RTL-News: Coureuren hate gestreikt, well ze vill Trafic op de Stroosse war

Hei gouf et ganz vill Attacken, ënnert anerem haten et och 2 Lëtzebuerger probéiert. Um Enn gouf awer nees jiddereen ageholl an esou koum et um Enn zu eng Massesprint, wou den Arnaud Démare sech duerchsetze konnt, dat virum Jasper Philipsen an dem Alexander Krieger.

Als 49. war den Ivan Centrone de beschte Lëtzebuerger, dat an der nämmlechter Zäit ewéi de Gewënner. Den Tom Wirtgen gëtt den 81. op 23 Sekonnen, an där nämmlechter Zäit gëtt de Ben Gastauer den 85., de Michel Ries den 93 an de Luc Wirtgen kënnt och an där nämmlechter Zäit op di 95. Plaz. De Lëtzebuerger Champion Kevin Geniets, dee vill geschafft huet fir den Arnaud Démare gëtt den 125. op 3 Minutten an 20 Sekonnen. De Raphaël Kockelmann klasséiert sech als 132. op 4 Minutten a 15 Sekonnen, de Jan Petelin gëtt den 133. op 4 Minutten a 25 Sekonnen an den Arthur Kluckers fiert als 134. iwwer d'Arrivée op 5 Minutten a 57 Sekonnen.

Am General ass den Italiener Diego Ulissi weiderhin de Leader. Hei huet hie 4 Sekonnen Avance op de Philipsen an de Capiot. Beschte Lëtzebuerger am General ass den Ivan Centrone als 29. mat engem Retard vun 13 Sekonnen. Den Tom Wirtgen ass de 26.op 24 Sekonnen an de Luc Wirtgen de 27. op 26 Sekonnen.

RTL-News: Presentatioun vun der 80. Editioun vum Tour de Luxembourg

PDF: D'Startlëscht

LINK: Hei fannt Dir e Quiz iwwer de Skoda Tour de Luxembourg

Resumé

D'Course gouf jo neutraliséiert an deemno goufen um Enn just knapp 42 Kilometer richteg gefuer, dat um Schlusscircuit ronderëm Siren an Hesper.

An direkt nom Depart sinn dunn och déi éischt Attacke komm. Et war awer net liicht, fir fortzekommen, well den Tempo op där kuerzer Distanz natierlech immens héich war.

35 Kilometer virun der Arrivée huet dunn och de Luc Wirtgen eemol attackéiert, zesumme mam Loic Vliegen konnt hie sech liicht ofsetzen. 23 Kilometer virun der Arrivée huet du mam Jan Petelin e weidere Lëtzebuerger attackéiert, ma hie konnt d'Lach no vir net zoufueren, esou dass Wirtgen a Vliegen weider eleng vir waren.

De Spëtzenduo hat maximal ëm déi 20 Sekonnen Avance a knapp 15 Kilometer virun der Arrivée goufe si nees ageholl an et goufen direkt nees nei Attacken aus dem Peloton eraus. Keng vun deene war awer wierklech vun Erfolleg gekréint.

Um Enn sollt et wéi erwaart zu engem Massesprint kommen, wou den Arnaud Démare dee Séierste war an esou d'Etapp gewanne konnt.

Top 10 vun der Etapp

1 Démare Arnaud Groupama - FDJ

2 Philipsen Jasper UAE-Team Emirates

3 Krieger Alexander Alpecin-Fenix

4 Warlop Jordi Sport Vlaanderen - Baloise

5 Capiot Amaury Sport Vlaanderen - Baloise

6 Guarnieri Jacopo Groupama - FDJ

7 Grosu Eduard-Michael NIPPO DELKO One Provence

8 Oliveira Rui UAE-Team Emirates

9 Budding Martijn Riwal Securitas Cycling Team

10 Janse van Rensburg Reinardt NTT Pro Cycling

Top 10 am General

1 Ulissi Diego UAE-Team Emirates 4:03:11

2 Philipsen Jasper UAE-Team Emirates 0:04

3 Capiot Amaury Sport Vlaanderen - Baloise ,,

4 Grosu Eduard-Michael NIPPO DELKO One Provence ,,

5 Krieger Alexander Alpecin-Fenix 0:06

6 Oliveira Rui UAE-Team Emirates 0:07

7 Warlop Jordi Sport Vlaanderen - Baloise 0:10

8 Janse van Rensburg Reinardt NTT Pro Cycling ,,

9 Vakoč Petr Alpecin-Fenix 0:12

10 Aberasturi Jon Caja Rural - Seguros RGA 0:13

Etappe vum Tour de Luxembourg 2020

3. Rouspert - Schëffleng : 164,3

4. Rodange - Déifferdeng : 201 km

5. Miersch - Lëtzebuerg : 177 km