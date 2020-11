No 2 Joer Bora-hansgrohe fiert de Jempy Drucker fir dat nächst Joer fir déi franséisch Ekipp Cofidis.

Do gëtt hie Coequipier vum Guillaume Martin an Elia Viviani, dat confirméiert Cofidis op hirem Internetsite. De 34 Joer ale Coureur hat Enn der Saison bei Brugge de Panne seng Qualitéite mat enger 5. Plaz nach emol ënnerstrach.

Jempy Drucker bei Cofidis/Reportage Rich Simon

Et dierft wuel ee vu senge leschten Transferte sinn an dat well hie mëttlerweil schonns 34 Joer huet. De Kontrakt bei Cofidis geet och just iwwer eng Saison. De Choix fir déi franséisch Ekipp ass dem Jempy Drucker relativ einfach gefall.

"Ech mengen, si hate vun Ufank un Intressi. Dat war fir mech wichteg, well da geet ee mat engem aner Stellewäert an eng Ekipp eran. Ech hu mam Cédric Vasseur geschwat. Si hunn een interessante Projet. Um Pabeier ass et villäicht net eng Ekipp wéi Bora oder BMC, mee si sinn elo am éischte Joer WorldTour gewiescht. Si hunn net immens vill Coursse gewonnen, mee ech probéieren, do ee wichtegen Deel vum Puzzle ze sinn, fir se dann nees an déi Richtung ze leeden."

Cofidis ass déi eelsten Ekipp um professionellen Niveau. Dat nächste Joer ginn et 25 Joer, dass se am Peloton dobäi ass. Dëst Joer hu si mam Elia Viviani ee vun den Top-Sprinter ënner Kontrakt geholl. Allerdéngs konnt den Italiener net u seng gutt Resultater aus der Vergaangenheet uknäppen. Mam Jempy Drucker kritt de Viviani awer elo ee ganz wichtege Mann u seng Säit.

"Et huet ee gesinn, dass de Viviani an deene leschte Kilometer op sech eleng gestallt war. Ech bréngen d'Erfarung mat vu Bennett an Ackermann bei Bora. Natierlech kann ech do meng Experienz spille loossen a fir de Viviani ee wichtege Mann sinn. Hoffentlech kann hien dann nees Victoiren erausfueren."

De Jempy Drucker hofft awer och bei Cofidis seng eege Kaart bei de Klassiker kënnen auszespillen.

D'Ekipp Cofidis, bei där den Drucker e Kontrakt fir 1 Joer ënnerschriwwen huet, ass vun 1997 un am Vëlossport dobäi.