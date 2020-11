Gutt 3 an hallwe Mount no senger schwéierer Chute beim Tour duerch Polen ass de Fabio Jakobsen nees eng éischte Kéier op de Vëlo geklommen.

Dat huet hien op Instagram geschriwwen. "Mat dësem Post wëll ech all de Medezinner Merci soen, déi mir op mengem laange Wee gehollef hunn", schreift den Hollänner en Dënschdeg op Instagram an huet dobäi eng Foto vu sech a senger Frëndin Delore Stougje verëffentlecht.

De 24 Joer ale Profi-Cyclist war Ufank August zu Kattowitz vu sengem Landsmann Dylan Groenewegen am Massesprint bei enger Vitess vu ronn 80 km/h an d'Ofspärgitter gedréckt ginn. De Jakobsen gouf bei der Chute liewensgeféierlech blesséiert a louch 2 Deeg am kënschtleche Koma. Hie gouf mat 130 Stéch am Gesiicht gebutt.

Am Januar gëtt hien nach eemol operéiert, bis dohinner wëll hien nees lues a lues mam Training ufänken. Bis elo huet hien zwou Operatiounen hannert sech, fir säi Gesiicht rekonstruéiert ze kréien. Dobäi krut hien och Implantater an de Kifer agesat, datt hien nei Zänn kréie kann. Bei der Chute hat hien déi nämlech, bis op een, all verluer.