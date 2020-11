Just 3 Dammen hunn et an dës Top 10 gepackt an déi 33 Joer al Lëtzebuergerin ass eng dovunner.

D'Internetsäit "Cyclingnews" huet e Freideg eng Lescht mat den 10 beschten Equipiere respektiv Equipière vun dëser Saison publizéiert. Ënnert deenen 10 ass d'Christine Majerus eng vun dräi Dammen. "Cyclingnews" begrënnt de Choix vun der Lëtzebuergerin domadder, dass déi 33 Joer al Coureuse bei 4 vun de 7 Victoirë vun der Formatioun Boels-Dolmans an der Ekipp war. Déi 4 Victoire waren allkéiers Coursse vun der WorldTour. D'Christine Majerus wier déi erfuerenst Kapitänin vun der hollännescher Ekipp an hätt an enger komplizéierter Saison nees hir eegen Ambitiounen zu Gonschte vun der Ekipp zeréckgeschrauft.