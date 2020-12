Bei eis am Land goufen d'Cyclocrosse fir dës Saison wéinst dem Coronavirus alleguerten ofgesot. Am Ausland ass dat awer nëmmen zum Deel de Fall.

D'Weltmeeschterschaft soll zum Beispill Enn nächste Mount an der Belsch gefuer ginn. Op de Weltmeeschterschaften ass d'Christine Majerus déi leschte Jore reegelméisseg ënnert déi 10 Éischt gefuer.

D'Lëtzebuerger Championne ass an der Vergaangenheet och ëmmer eng Partie vu Crosse gefuer, fir sech op d'Stroossesaison ze preparéieren. Wéinst Corona ass et dëst Joer awer relativ schwéier, ee konkrete Plang op d'Been ze stellen, wat d'Crosssaison ugeet.

Well awer Preparatiounsstagen ausfalen, wëll d'Christine Majerus trotzdeem deen een oder anere Cross fueren.

"Normalerweis hu mir mat der Ekipp am Dezember ee Stage a Spuenien, dee gouf awer net geplangt. Deen éischte potenzielle Stage hätte mir am Januar. Dat heescht ech kéint mäi Wanter net mat Stagen iwwerbrécken. Fir den Ament nämlech iergendwou eleng hin ze fueren, an där heite Situatioun, ass fir mech een "No-Go". Dofir sinn ech awer motivéiert, fir e puer Mol an d'Belsch ze fueren, och wann de Protokoll extrem vill Aarbecht fir mech a fir mäi Staff duerstellt.

Extrait Christine Majerus

Wéinst der Corona-Pandemie sinn d'Cyclocrossen nämlech och an der Belsch strengen Oplagen ënnerstallt. Et kann net jiddwereen un den Depart goen, dee gäre géif starten. Fir d'Christine Majerus ass awer theoretesch eng Startplaz reservéiert.

"Et däerfe maximal 75 Leit un den Depart goen: Fir d'éischt kommen déi, déi ee Kontrakt hunn, da kommen déi, déi an der Weltranglëscht an den Top 50 sinn an da kommen déi belsch Coureuren a wann dann nach Plaz ass fir Auslänner, dann däerfen déi och starten. Ech sinn nach ëmmer an den Top 50. Ech si 25. obschonns ech nach keng Course gefuer sinn. Vun deem hir kënne si mech eigentlech net op de Coursse refuséieren."

Réischt 3 Deeg virun der Course kréien d'Athleten awer sécher gesot, ob si däerfe starten oder net. D'Coureuren an hire Staff mussen och 3 Deeg virum Depart an ee Corona-Test goen. Och wann deen negativ ass, muss d'Resultat awer nach vun engem Dokter approuvéiert ginn. Dat alles hëlt immens vill Zäit an Usproch. An hei wëllt d'Christine Majerus dann ofweien, ob et den Opwand wäert ass, fir eng ganz Cyclocross-Saison ze fueren oder net.

"Ech maache mir méi Gedanken, logistesch gesinn an och sanitär. Do stellt ee sech dann awer Froen ob et derwäert ass oder net. Ech probéieren et elo emol am Ufank a wann ech no 2 Weekender gesinn, dass et den Opwand net wäert ass an et kee Spaass mécht, da weess ech net ob ech weider fueren. Ech probéieren awer alles ze maachen, fir ze fueren.

An dann och un den Depart vun der Weltmeeschterschaft ze goen. Déi gëtt de leschte Weekend am Januar zu Oostende an der Belsch gefuer.