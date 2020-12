E Samschdeg stoung fir d'Lëtzebuerger Coureuse zu Antwerpen de Scheldecross um Programm.

D'Hollännerin Denise Betsema konnt sech no 5 Ronnen d'Victoire sécheren. Dat mat engem Virsprong vu 5 Sekonnen op d'Lucinda Brand an 28 Sekonnen op d'Annemarie Worst. D'Christine Majerus stoung um Enn mat engem Retard vu 4 Minutten an 13 Sekonnen op der 26. Plaz.

D'Top10

1 Denise Betsema (Ned) Pauwels Sauzen - Bingoal 0:42:16

2 Lucinda Brand (Ned) Telenet Baloise Lions +0:05

3 Annemarie Worst (Ned) 777 +0:28

4 Sanne Cant (Bel) IKO - Crelan +0:43

5 Manon Bakker (Ned) Credishop - Fristads +0:48

6 Anna Kay (GBr) Starcasino CC Team +0:50

7 Yara Kastelijn (Ned) Credishop - Fristads +0:53

8 Fem Van Empel (Ned) Pauwels Sauzen - Bingoal +1:09

9 Laura Verdonschot (Bel) Credishop - Fristads +1:31

10 Aniek Van Alphen (Ned) Credishop - Fristads +1:49