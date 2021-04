Lass geet et e Sonndeg de Moie fréi um 10 Auer zu Antwerpen. Um Depart sinn och Lëtzebuerger Cyclisten.

No 80 flaache Kilometer geet et sou lues op de Pawee an no ronn 100 Kilometer steet déi éischte Kopp um Programm. Fir de Jempy Drucker kënnt den Tour des Flandres vläicht e bësse fréi. De Coureur vu Cofidis war krank an huet seng Chancen no der Course e Mëttwoch sou ageschat.

De Luc Wirtgen fiert den Tour des Flandres eng 2. Kéier a war d'lescht Joer als 88. ukomm. Fir seng Ekipp geet et drëms, mat an der éischter Echappée vum Dag ze sinn. Eppes, wat net sou evident ass

Am Ganze si 6 Lëtzebuerger an der provisorescher Startlëscht vum Tour des Flandres. Nieft de Gebridder Wirtgen an dem Jempy Drucker sinn dat nach de Kevin Geniets, den Alex Kirsch a bei den Dammen d'Christine Majerus.