Op der zweeter Etapp vum Tour of the Alps goung et en Dënschdeg iwwer 121,5 Kilometer vun Innsbruck op Feichten im Kaunertal.

Um Enn vun der éischter Biergetapp gouf et eng Victoire en solitaire vum Simon Yates. De Coureur vun der Ekipp Team BikeExchange hat eng Avance vun 41 Sekonnen op de Russ Pavel Sivakov. Drëtte gouf den Dan Martin aus Irland op 58 Sekonnen. De Lëtzebuerger Michel Ries gouf de 27. op 3 Minutten an 11 Sekonnen. Am General ass de Simon Yates elo och den neie Leader. Hien huet 45 Sekonne Virsprong op de Sivakov an 58 op de Martin. Hei ass de Michel Ries de 26. op 3 Minutten an 21 Sekonnen. D'Top 10 vun der Etapp am Iwwerbléck 1 YATES Simon Team BikeExchange

2 SIVAKOV Pavel INEOS Grenadiers 0:41

3 MARTIN Dan Israel Start-Up Nation 0:58

4 VLASOV Aleksandr Astana - Premier Tech ,,

5 CEPEDA Jefferson Alexander Androni Giocattoli - Sidermec ,,

6 HINDLEY Jai Team DSM 1:17

7 CARTHY Hugh EF Education - Nippo ,,

8 SCHULTZ Nick Team BikeExchange 1:42

9 BARDET Romain Team DSM ,,

10 GUERREIRO Ruben EF Education - Nippo ,,

...

27 RIES Michel Trek - Segafredo 3:11 D'Top 10 vum General am Iwwerbléck 1 YATES Simon Team BikeExchange

2 SIVAKOV Pavel INEOS Grenadiers 0:45

3 MARTIN Dan Israel Start-Up Nation 1:04

4 VLASOV Aleksandr Astana - Premier Tech 1:08

5 CEPEDA Jefferson Alexander Androni Giocattoli - Sidermec ,,

6 HINDLEY Jai Team DSM 1:27

7 CARTHY Hugh EF Education - Nippo ,,

8 SCHULTZ Nick Team BikeExchange 1:52

9 GUERREIRO Ruben EF Education - Nippo ,,

10 BILBAO Pello Bahrain - Victorious ,,

...

26 RIES Michel Trek - Segafredo 3:21