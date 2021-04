An de leschte Méint sinn alleguer d'Sportsmanifestatiounen, mat Ausnam vun de Matcher an den héchste Divisioune vun den Ekippesportaarten, ofgesot ginn.

Dat gëllt awer net fir déi 13. Editioun vum Festival Elsy Jacobs, déi vum 30. Abrëll un op de Lëtzebuerger Stroosse gefuer gëtt. Déi international Dammecourse gehéiert zum UCI-Kalenner a kann dowéinst mat engem strenge Sanitärkonzept am Grand-Duché organiséiert ginn.

De Countdown leeft. Nach bleiwen 10 Deeg Zäit, mee och nach e Koup Aarbecht. D'Editioun 2020 war wéinst der Pandemie nach ausgefall, mee d'Organisateure ronderëm de Veräin vum SAF Zéisseng wollten net nach eng Kéier op hir Course verzichten. Deemno gëtt de Festival vum 30. Abrëll bis den 2. Mee gefuer an dat no engem sanitäre Konzept vun der Organisatioun, dat vun der Santé approuvéiert gouf.

D'Format vun der Course bleift awer onverännert. De Festival fänkt mat engem kuerze Prolog un. Dee geet zu Zéisseng iwwer 2,2 Kilometer. Déi éischt Etapp féiert iwwer 125 Kilometer ronderëm Stengefort an den Dag drop ass dann de Gewënner no 105 Kilometer zu Garnech op der Arrivée gewosst. De Plateau ass excellent. 18 reng Profi-Ekippe sinn ugemellt, dorënner 8 Formatiounen aus UCI World Tour.

Ënnert den 108 Cyclistinne, déi un den Depart ginn, ass och d'Gewënnerin vun 2017, d'Christine Majerus. Mee d'Kapitänin vun SD Worx ass net déi eenzeg Lëtzebuergerin am Peloton. Aus der Formatioun Andy Schleck – CP Invest – Immo Losch sinn och nach d'Claire Faber an d'Nina Berton ugemellt.

An och wa keng Spectateuren erlaabt sinn, verpasst der näischt. Méi Informatioune iwwert de Festival an e Livestream vun der Course fannt Dir op www.elsy-jacobs.lu an natierlech och op RTL.lu.