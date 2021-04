De Michel Ries ass op der drëtter Etapp de 37. op 49 Sekonne ginn.

Op der drëtter Etapp vum Tour of the Alps ass et e Mëttwoch iwwer schwéier 162 Kilometer vun Imst op Naturns gaangen. Um Enn huet sech den Gianni Moscon eng weider Etappevictoire geséchert. Den Italiener huet sech virum Felix Großschartner an dem Michael Storer duerchgesat.

Am General bleift de Simon Yates a Féierung. Hien huet e Virsprong vu 45 Sekonnen op de Pavel Sivakov.

Den eenzege Lëtzebuerger an der Course Michel Ries ass e Mëttwoch dee 37. op 49 Sekonne ginn. Am General läit hien aktuell op der 27. Plaz an huet e Réckstand vun 3 Minutten an 21 Sekonnen.

D'Top 10 vun der Etapp

1 MOSCON Gianni INEOS Grenadiers 4:04:25

2 GROßSCHARTNER Felix BORA - hansgrohe ,,

3 STORER Michael Team DSM 0:01

4 FABBRO Matteo BORA - hansgrohe ,,

5 DE MARCHI Alessandro Israel Start-Up Nation ,,

6 NIBALI Antonio Trek - Segafredo ,,

7 BIDARD François AG2R Citroën Team ,,

8 BILBAO Pello Bahrain - Victorious ,,

9 SÁNCHEZ Luis León Astana - Premier Tech ,,

10 PERNSTEINER Hermann Bahrain - Victorious 0:13

...

37 RIES Michel Trek - Segafredo 0:49

De General

1 1 - YATES Simon Team BikeExchange 10:52:10

2 2 - SIVAKOV Pavel INEOS Grenadiers 0:45

3 10 ▲7 BILBAO Pello Bahrain - Victorious 1:04

4 3 ▼1 MARTIN Dan Israel Start-Up Nation ,,

5 4 ▼1 VLASOV Aleksandr Astana - Premier Tech 1:08

6 5 ▼1 CEPEDA Jefferson Alexander Androni Giocattoli - Sidermec ,,

7 6 ▼1 HINDLEY Jai Team DSM 1:27

8 7 ▼1 CARTHY Hugh EF Education - Nippo ,,

9 9 - GUERREIRO Ruben EF Education - Nippo 1:52

10 8 ▼2 SCHULTZ Nick Team BikeExchange ,,

...

27 26 ▼1 RIES Michel Trek - Segafredo 3:21