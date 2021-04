D'Lëtzebuerger Michel Ries a Luc Wirtgen haten näischt mam Ausgang vun der Course ze ginn.

No 259 Kilometer huet den Tadej Pogacar e Sonndeg de Klassiker Léck-Baaschtnech-Léck gewonnen. De Slowen huet sech am Sprint virum Julian Alaphilippe an dem David Gaudu duerchgesat.

13 Kilometer virun der Arrivée ass an der Côte de la Roche-aux-Faucons d'Virentscheedung gefall. Mam Weltmeeschter Julian Alaphilippe, dem Tadej Pogacar, dem Alejandro Valverde, dem David Gaudu an dem Michael Woods hu sech 5 Coureuren un d'Spëtzt gesat. Mat enger Avance vun 18 Sekonnen ass de Spëtzegrupp an déi lescht 10 Kilometer gaangen. Duerch eng gutt Zesummenaarbecht huet et de Grupp bis op d'Arrivée gepackt. Eng 250 Meter virun der Arrivée huet de Valverde de Sprint ugezunn. Déi beschte Been hat um Enn awer de Pogacar. Hie konnt sech knapp virum Alaphilippe duerchsetzen. Drëtten ass de Gaudu ginn.

Mam Michel Ries an dem Luc Wirtgen waren och zwee Lëtzebuerger um Depart. Fir de Luc Wirtgen ass et um Enn déi 46. Plaz op 3 Minutten a 6 Sekonnen. De Michel Ries ass als 130. op 12 Minutten an 13 Sekonnen ukomm.

Bei den Dammen huet sech e Sonndeg an der Mëttegstonn d'Demi Vollering aus Holland d'Victoire geséchert.

D'Resultat vun der Course

1 POGAČAR Tadej UAE-Team Emirates 6:39:26

2 ALAPHILIPPE Julian Deceuninck - Quick Step ,,

3 GAUDU David Groupama - FDJ ,,

4 VALVERDE Alejandro Movistar Team ,,

5 WOODS Michael Israel Start-Up Nation ,,

6 HIRSCHI Marc UAE-Team Emirates 0:07

7 BENOOT Tiesj Team DSM ,,

8 MOLLEMA Bauke Trek - Segafredo ,,

9 SCHACHMANN Maximilian BORA - hansgrohe 0:09

10 MOHORIČ Matej Bahrain - Victorious ,,