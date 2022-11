An der Nuecht op e Samschdeg si mam "Dizzy" a mam Romain Possing zwee Lëtzebuerger un den Depart vun der 24-Stonne-WM am Cyclissem an den USA gaangen.

E Samschdeg de Moien eiser Zäit louch de Ralph Diseviscourt no 6 Stonnen um Vëlo un der Spëtzt vun der Course, gouf dunn awer an eng Chute verwéckelt an huet missen opginn. Hie war bis dohi 144 Meilen (ronn 231 Kilometer) gefuer.

Éischten Informatiounen no ass de Ralph Diseviscourt an ee sougenannte Liegerad gerannt, dat lues ënnerwee war an och schlecht beliicht soll gewiescht sinn. Hien hätt sech un der Schëller blesséiert. Wéi et heescht, gouf den Ultra-Cyclist an e Spidol ageliwwert.

No der Hallschent vun der Course läit den zweete Lëtzebuerger Coureur op der 34. Plaz. De Romain Possing huet no 12 Stonnen ronn 350 Kilometer an de Been.

Hei kënnt Dir live suivéieren, wou de Ralph Diseviscourt an de Romain Possing dru sinn.