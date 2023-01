Iwwerdeems ass de Ken Conter de 5. ginn an decidéiert domat de Skoda Cross Cup fir sech.

Um 15.15 Auer goufen d'Coureuren de Mëtteg op de Parcours geschéckt. Duerch de Schnéi an den Temperature liicht iwwert dem Gefréierpunkt war de Circuit extrem schwiereg a glat. Séier gouf ee sech bewosst, datt déi 2 Coureuren, déi d'lescht Woch nach ëm den Titel bei der Elite géintenee gefuer waren, och haut géifen eng Roll ëm d'Victoire spillen. Dat ganzt arbitréiert vum jonke Belsch Geoffrey Rausch am gielen Trikot. An den éischten 20 Minutten hunn d'Positiounen dacks gewiesselt a Kockelmann, Conter oder Rausch konnte sech keng gréisser Avance erausfueren.

D'Course ass beim Champion net zum Beschte gelaf. Dovunner wollt de Ken Conter profitéieren an huet forcéiert. Dat ass him gegléckt, mee nodeems hie 4 Tier virun Enn attackéiert hat, huet hien nëmmen en hallwen Tour drop vill méi lues misse fueren an hat Krämp.

Vun elo un war et eng Qual bis op d'Arrivée fir de Leader am Cross Cup. Um Enn ass eng 5. Plaz duergaange fir de Cross Cup ze gewannen. Anescht de Raphaël Kockelmann, deen an de leschten 2 Tier keng technesch Feeler méi gemaach huet an dem Rausch och physesch iwwerleeë war. Um Enn gewënnt hien dës lescht Course vun der Saison a ka sech feiere loossen, wärend den Geoffrey Rausch den 2. a beschten Espoir gëtt.