Bei der Damme Course vun A Travers la Flandre zu Waregem gëtt et bei den Dammen no 114,9 Km eng Victoire fir d'Hollännerin Demi Vollering.

D'Sportlerin vu SD Worx hat eng Avance vun 38 Sekonnen op en éischte Verfolgergrupp. D'Plazen 2 an 3 si vir Chiara Consonni aus Italien an d'Marianne Vos aus Holland. D'Nina Berton ass d'Course op der 53. Plaz op en Enn gefuer an hat e Retard vu 7 Minutten an 19 Sekonnen. D'Klassement vun der Course 1 VOLLERING Demi Team SD Worx 2:53:04

2 CONSONNI Chiara UAE Team ADQ 0:38

3 VOS Marianne Team Jumbo-Visma ,,

4 GUAZZINI Vittoria FDJ – SUEZ ,,

5 ROSEMAN-GANNON Ruby Team Jayco AlUla ,,

6 MACKAIJ Floortje Movistar Team ,,

7 REUSSER Marlen Team SD Worx ,,

8 LIPPERT Liane Movistar Team ,,

9 VAN ANROOIJ Shirin Trek – Segafredo ,,

10 MOOLMAN Ashleigh AG Insurance - Soudal Quick-Step ,,