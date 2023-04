E Sonndeg goung et bei der 107. Editioun vum Tour des Flandres iwwer 273 Kilometer vu Bruges op Oudenaarde.

Am Verlaf vun der Course gouf et eng Partie Chutten am Peloton, deemno war et deels eng relativ onroueg Course. Och den Alex Kirsch war an eng Chute ronn 72 Kilometer virun der Arrivée verwéckelt.

No an no huet sech vir eng gréisser Echappée mat 18 Coureure forméiert an hei waren deels ganz gutt Fuerer dobäi, esou ënnert anerem och de Mads Pedersen, den Teamkomerod vum Lëtzebuerger Alex Kirsch. Dëse Grupp hat ronn 60 Kilometer virun der Arrivée nach méi wéi 3 Minutten Avance op de Peloton mat de ganz grousse Favoritten.

Ronn 55 Kilometer virun der Arrivée gouf et dunn Attacken aus dem Peloton. Am Oude Kwaremont huet den Tadej Pogacar attackéiert an dobäi huet hie seng zwee gréisst Kontrahenten, de Wout van Aert an de Mathieu van der Poel, stoe gelooss an huet sech eleng op d'Juegd no der Spëtzt gemaach.

Bësse méi spéit waren déi dräi grouss Favoritten dunn awer nees zesummen ënnerwee. Déi 3 louche 40 Kilometer virun der Arrivée just nach 1 Minutt hannert dem Spëtzegrupp.

Ronn 10 Kilometer méi spéit huet vir un der Spëtzt de Mads Pedersen attackéiert. De Weltmeeschter vun 2019 huet et also op eege Fauscht probéiert, iwwerdeems et bei de Favoritten eng Attack vum van der Poel gouf. An do konnt de Wout van Aert net méi matgoen.

18 Kilometer virun der Arrivée am Oude Kwaremont koum dunn déi decisiv Attack vum Tadej Pogacar. Kee konnt d'Vitess vum Slowen matgoen, hien huet de Pedersen ageholl an iwwwerholl an esou huet hie sech eleng a Richtung Oudenaarde gemaach. Hannendrun op der zweeter Plaz war deen Ament och de Mathieu van der Poel eleng ënnerwee.

De Pogacar sollt dann och net méi ageholl ginn, esou datt hien den Tour des Flandres eng éischte Kéier gewënnt. De Podium gouf komplettéiert vum Mathieu van der Poel an dem Mads Pedersen.