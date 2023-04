258 Kilometer sinn e Sonndeg bei der 109. Editioun vun der Doyenne am Vëlossport ze fueren. D'Aen sinn dobäi all op een Duell geriicht.

Nämlech op den Duell tëscht dem Belsch Remco Evenepoel an dem Sloween Tadej Pogacar. Deen hat d'"La Doyenne", wéi d'Course och nach genannt gëtt, virun 2 Joer gewonnen. Den Zweetgenannten huet de Vëlossport déi lescht Wochen dominéiert a stoung dës Saison schonn 12 Mol als Éischten um Podium. De Remco Evenepoel sengersäits kënnt aus dem Héichtentraining a fiert dës Course éier hien an den Giro d'Italia geet.

De Lëtzebuerger Kevin Geniets geet och un den Depart a schätzt d'Form vum Remco Evenepoel an.

"Wéi den Evenepoel drop ass, dat ass schwéier ze soen, hien ass laang keng Course gefuer. Eppes ass awer sécher, de Pogacar wäert och e Sonndeg nees staark sinn. Beim Amstel Gold Race hu mer probéiert fréi an e Grupp ze kommen an sou e bësse Virsprong ze kréien, mee souguer do war hien dobäi. Am Moment ass et sou, datt een den Androck huet, wéi wann hien um Depart vun der Course ass, datt sech dann éischter op déi 2. Plaz konzentréiert gëtt wéi op d'Victoire."

No senger gudder 16. Plaz an der Amstel Gold Race war et e Mëttwoch bei der Flèche Wallonne net sou gutt gaangen, d'Been waren no den Ustrengunge vum Weekend nach schwéier. Bei Groupama FDJ hofft een awer op e gutt Resultat. Den David Gaudu schéngt allerdéngs net an der beschter Form ze sinn.

"Beim David leeft et am Moment sécher net optimal an ech weess net, op dat bis e Sonndeg besser gëtt. Mir wäerten op de Madouas setzen an ech probéieren, fir eventuell nees mat engem Grupp erauszefueren, dann ze waarden, datt de Madouas bäi kënnt, fir mat him zesummenzeschaffen."

D'lescht Joer hat den Evenepoel schonn an der Redoute attackéiert a war dono bis op d'Arrivée net méi agefaange ginn. Datt e Sonndeg schonn nees fréi eng Entscheedung fält, kann ee sech och dëst Joer erwaarden.

Och an der Dammecourse ass de Grand-Duché vertrueden. D'Christine Majerus an d'Nina Berton ginn un den Depart.

RTL iwwerdréit e Sonndeg vu 14.30 Auer un d'Härecourse.

E Samschdeg ass d'Majerus mat der Lëtzebuerger Nationalekipp eng Course an der Belsch gefuer a konnt sech op der gudder 5. Plaz klasséieren. Beim EPZ Omloop van Borsele gouf et eng Victoire fir d'Linda Zanetti aus der Schwäiz. Op déi 2. Plaz koum d'franséisch Championne Audrey Cordon-Ragot.