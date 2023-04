D'Race Across Italy ass eng Course iwwer 775 Kilometer, mat 11.800 Héichtemeter.

De Lëtzebuerger Ultracycliste huet dës Course schonn 3 Mol gewonnen an zielt och dëst Joer nees zu de Favoritten. Säin Haaptkonkurrent dierft nees säin Dauerrival Christoph Strasser aus Éisträich sinn. Fir déi 775 Kilometer rechent den Dizzy 24 Stonnen ze brauchen. Dat wier eng Moyenne vu ronn 32 Kilometer an der Stonn.