Am Cyclissem stoung e Freideg op der 3. Etapp vum Tour de Romandie an der Schwäiz ee Contre la Montre um Programm.

Séiersten iwwer knapp 19 Kilometer war de Spuenier Juan Ayuso. De Bob Jungels gëtt mat engem Retard vu 57 Sekonnen den 33.

De Luc Wirtgen klasséiert sech mat Retard vun 2 Minutten an 39 Sekonnen als 89, an den Arthur Kluckers hat als 108. Ee Retard vun 3 Minutten an 2 Sekonnen. Leader am General ass elo och de Juan Ayuso.

De Bob Jungels ass den 59., de Luc Wirtgen den 109., an den Arthur Kluckers den 125.

D'Top 10 vun der Etapp

1 AYUSO Juan UAE Team Emirates 0:25:15

2 JORGENSON Matteo Movistar Team 0:05

3 YATES Adam UAE Team Emirates 0:17

4 OLIVEIRA Nelson Movistar Team 0:18

5 BARTA Will Movistar Team 0:19

6 CARUSO Damiano Bahrain - Victorious 0:20

7 BJERG Mikkel UAE Team Emirates 0:24

8 FOSS Tobias Jumbo-Visma ,,

9 MÄDER Gino Bahrain - Victorious 0:25

10 POOLE Max Team DSM 0:27

D'Generalklassement

1 AYUSO Juan UAE Team Emirates 8:33:40

2 JORGENSON Matteo Movistar Team 0:18

3 FOSS Tobias Jumbo-Visma 0:19

4 OLIVEIRA Nelson Movistar Team 0:22

5 YATES Adam UAE Team Emirates 0:30

6 CARUSO Damiano Bahrain - Victorious 0:32

7 FISHER-BLACK Finn UAE Team Emirates 0:34

8 CASTROVIEJO Jonathan INEOS Grenadiers 0:36

9 POOLE Max Team DSM 0:37

10 HAYTER Ethan INEOS Grenadiers 0:38