Et sollt net déi véiert Victoire um Stéck fir de Lëtzebuerger Ultra-Cyclist ginn, deen awer mat enger gudder Leeschtung an d'Top 5 koum.

Den Ralph Diseviscourt fiert bei der Race Accross Italy op déi gutt 4. Plaz. De Lëtzebuerger hat no 775 Kilometer en Retard vun 2 Stonnen an 10 Minutten op den Éisträicher Christophe Strasser, deen no 25 Stonnen an 39 Minutten iwwert d'Arrivée gefuer ass.