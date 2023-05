Fir de 37 Joer ale Belsch ass um Enn vun der Saison Schluss.

De Greg van Avermaet hat am Laf vu senger Karriär ënner anerem d'Stroossecourse bei den olympesche Spiller zu Rio 2016 gewonnen. Dat Joer drop gouf hien den Éischte bei Paris-Roubaix an am General vum Skoda Tour de Luxembourg.