Fir den 30 Joer jonke Coureur vun Trek-Segafredo geet et no de Klassiker elo an den Giro d`Italia.

No Paris-Roubaix ass den Alex Kirsch nees zréck op Andorra gereest fir sech virzebereeden. Ouni de Giulio Ciccone, dee krank ginn ass, huet déi amerikanesch Ekipp kee Coureur fir d`Generalklassement. Physesch a mental ass de Lëtzebuerger prett.

De Mads Pedersen gëtt am Giro zu 100 Prozent ënnerstëtzt. Chancen op eng Etappe Victoire ginn et der puer, de Pedersen kënnt gutt iwwer d`Bierger, an op der enger Etapp ginn et och e puer Fräiheete fir de Lëtzebuerger. Éischt Prioritéit ass awer eng Victoire vum Ex-Weltmeeschter.

Als grouss Favoritten op d`Victoire ginn de Primoz Roglic an de Remco Evenepoel gehandelt. Fir den Alex Kirsch ass dat an enger sou laanger Course iwwer 3 Woche keng Garantie, dat sie um Enn ganz Uewen um Podium stinn.