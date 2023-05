Eréischt op de leschte Meter war d'Echappée vum Dag agefaange ginn. Am Sprint huet sech dunn de Pedersen seng éischt Victoire an dësem Giro geséchert.

Am Giro d'Italia ass et en Donneschdeg iwwer 162 Kilometer vun Neapel op Neapel gaangen. Laang gouf d'Etapp vun enger Echappée mat 5 Leit bestëmmt: (Alessandro de Marchi (Jayco - AlUla), Francesco Gavazzi (Eolo – Kometa), Simon Clarke (Israel – Premier Tech), Charlie Quarterman (Corratec – Selle Italia) an Alexandre Delettre (Cofidis)). E puer Meter virun der Arrivée goufen déi zwee Routinieren de Marchi a Clarke als lescht Coureuren aus der Echappée agefaangen. Aus dem Peloton eraus konnt sech dunn den Dän Mads Pedersen am Sprint d'Victoire sécheren. Op d'Plazen 2 an 3 sinn den Italieener Jonathan Milan an de Pascal Ackermann aus Däitschland gefuer.

Leader am General bleift den Andreas Leknessund.

Vun de Lëtzebuerger läit nach kee Resultat vir.

E Freideg steet op der 7. Etapp déi schwéier Biergarrivée um Gran Sasso d'Italia um Programm.