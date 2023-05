E Freideg goung et vu Capua op Gran Sasso d'Italia, et war déi éischt Biergetapp vun dësem Giro mat iwwer 218 Kilometer.

An um Camp Imperatore hat den Davide Bais déi bescht Been a konnt sech aus denger Echappée eraus d'Victoire vun der siwenter Etapp sécheren. Hien hat néng Sekonnen Avance op den Karel Vacek a 16 op de Simone Petilli.

De Michel Ries kënnt als 31. mat engem Retard vun 3 Minutten an 24 Sekonne knapp hannert dem Grupp vun de Favoritten un. De Bob Jungels huet als 53. e Retard vu bal 5 Minutten, den Alex Kirsch hat e Retard vun iwwer 26 Minutten.

Leader am General bleift no 7 Etappen, den Norweger Andreas Leknessund, dat virum Remco Evenepoel an den Aurélien Paret-Peintre

D'Resultat vun der Etapp

1 BAIS Davide EOLO-Kometa 6:08:40

2 VACEK Karel

Team Corratec - Selle Italia 0:09

3 PETILLI Simone Intermarché - Circus - Wanty 0:16

4 EVENEPOEL Remco Soudal - Quick Step 3:10

5 ROGLIČ Primož Jumbo-Visma ,,

6 PINOT Thibaut Groupama - FDJ ,,

7 CHAMPION Thomas Cofidis ,,

8 ALMEIDA João UAE Team Emirates ,,

9 DUNBAR Eddie Team Jayco AlUla ,,

10 SCARONI Christian Astana Qazaqstan Team ,,

...

31 RIES Michel Team Arkéa Samsic 3:24

53 JUNGELS Bob BORA - hansgrohe 4:52

128 KIRSCH Alex Trek - Segafredo 26:35

De General

1 LEKNESSUND Andreas Team DSM 29:02:38

2 EVENEPOEL Remco Soudal - Quick Step 0:28

3 PARET-PEINTRE Aurélien AG2R Citroën Team 0:30

4 ALMEIDA João UAE Team Emirates 1:00

5 ROGLIČ Primož Jumbo-Visma 1:12

6 THOMAS Geraint INEOS Grenadiers 1:26

7 VLASOV Aleksandr BORA - hansgrohe ,,

8 GEOGHEGAN HART Tao INEOS Grenadiers 1:30

9 KÄMNA Lennard BORA - hansgrohe 1:54

10 CARUSO Damiano Bahrain - Victorious 1:59

...

56 JUNGELS Bob BORA - hansgrohe 20:19

78 RIES Michel Team Arkéa Samsic 34:56

132 KIRSCH Alex Trek - Segafredo 1:07:18