Nom Roudag goung et op der 10. Etapp iwwer 196 Kilometer an iwwer d'Koppe vu Scandiano op Viareggio.

An hei konnt sech den Dän Magnus Cort Nielsen duerchsetzen, datt un der Spëtzt vun enger klenger Grupp mam Derek Gee an dem Alessandro de Marchi.

Den Alex Kirsch an de Bob Jungels haten op de Plazen 74 an 75 ee Retard vun 11 Minutten an 19 Sekonnen. De Michel Ries koum an der selwechter Zäit op déi 94. Plaz.

Am General bléift den Geraint Thomas virop. De Britt huet zwou Sekonnen Avance op den Primoz Roglic. De Bob Jungels ass als beschte Lëtzebuerger op Plaz 42 op iwwer 34 Minutten.

D'Klassement vun der Etapp

1 CORT Magnus EF Education-EasyPost 4:51:15

2 GEE Derek Israel - Premier Tech ,,

3 DE MARCHI Alessandro Team Jayco AlUla 0:02

4 PEDERSEN Mads Trek - Segafredo 0:51

5 ACKERMANN Pascal UAE Team Emirates ,,

6 OLDANI Stefano Alpecin-Deceuninck ,,

7 MILAN Jonathan Bahrain - Victorious ,,

8 CAVENDISH Mark Astana Qazaqstan Team ,,

9 MAESTRI Mirco EOLO-Kometa ,,

10 FIORELLI Filippo Green Project-Bardiani CSF-Faizanè ,,

...

74 KIRSCH Alex Trek - Segafredo 11:19

75 JUNGELS Bob BORA - hansgrohe ,,

94 RIES Michel Team Arkéa Samsic ,,

De General



1 THOMAS Geraint INEOS Grenadiers 20 39:26:33

2 ROGLIČ Primož Jumbo-Visma 0:02

3 GEOGHEGAN HART Tao INEOS Grenadiers 0:05

4 ALMEIDA João UAE Team Emirates 0:22

5 LEKNESSUND Andreas Team DSM 0:35

6 CARUSO Damiano Bahrain - Victorious 1:28

7 KÄMNA Lennard BORA - hansgrohe 1:52

8 SIVAKOV Pavel INEOS Grenadiers 2:15

9 DUNBAR Eddie Team Jayco AlUla 2:32

10 ARENSMAN Thymen INEOS Grenadiers ,,

...

45 JUNGELS Bob BORA - hansgrohe 34:37

77 RIES Michel Team Arkéa Samsic 1:07:58

115 KIRSCH Alex Trek - Segafredo 1:38:46