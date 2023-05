Op der 11. Etapp goung et iwwer 219 Kilometer vu Camaiore op Tortona.

Op der 11. Etapp vum Giro d'Italia gouf ee Succès am Sprint fir de Pascal Ackermann. Den Däitsche setzt sech knapps géint den Italiener Jonathan Milan duerch. An der selwechter Zäit ginn den Alex Kirsch den 22. de Michel Ries den 108. an de Bob Jungels den 110.

Leader am General bleift de Britt Geraint Thomas. De Bob Jungels ass den 41. de Michel Ries de 70. an den Alex Kirsch den 106.

Et goufen nees eng Partie Chutten. Ënnert anerem huet den 3. am General de Britt Tao Geoghegan Hart mussen opginn.

D'Klassement vun der Etapp

1 ACKERMANN Pascal UAE Team Emirates 5:09:02

2 MILAN Jonathan Bahrain - Victorious ,,

3 CAVENDISH Mark Astana Qazaqstan Team ,,

4 PEDERSEN Mads Trek - Segafredo ,,

5 OLDANI Stefano Alpecin-Deceuninck ,,

6 ALBANESE Vincenzo EOLO-Kometa ,,

7 MAYRHOFER Marius Team DSM ,,

8 BALLERINI Davide Soudal - Quick Step ,,

9 CONSONNI Simone Cofidis ,,

10 MARIT Arne Intermarché - Circus - Wanty ,,

...

22 KIRSCH Alex Trek - Segafredo ,,

108 RIES Michel Team Arkéa Samsic ,,

110 JUNGELS Bob BORA - hansgrohe ,,

De General



1 THOMAS Geraint INEOS Grenadiers 20 44:35:35

2 ROGLIČ Primož Jumbo-Visma 0:02

3 ALMEIDA João UAE Team Emirates 0:22

4 LEKNESSUND Andreas Team DSM 0:35

5 CARUSO Damiano Bahrain - Victorious 1:28

6 KÄMNA Lennard BORA - hansgrohe 1:52

7 DUNBAR Eddie Team Jayco AlUla 2:32

8 ARENSMAN Thymen INEOS Grenadiers ,,

9 DE PLUS Laurens INEOS Grenadiers 2:36

10 PARET-PEINTRE Aurélien AG2R Citroën Team 2:48

...

41 JUNGELS Bob BORA - hansgrohe 34:37

70 RIES Michel Team Arkéa Samsic 1:07:58

106 KIRSCH Alex Trek - Segafredo 1:38:46