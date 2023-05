De Coequipier vum Tom Wirtgen bei Global 6 Cycling war am Sprint vum Peloton zu Rëmeleng méi séier wei den Lett Martins Pluto.

Beschte Lëtzebuerger gëtt den nationale Champion Colin Heiderscheid als 6. Den Ivan Centrone ass no der Etapp Leader am Biergpräis. Den Tom Wirtgen bleift am giele Maillot vum beschte Lëtzebuerger.

Am Generalklassement gëtt et keng Ännerung, hei ass de Pim Ronhaar no senger Victoire am Prolog weider de Leader.