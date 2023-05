Leader am General bleift de Britt Geraint Thomas.

Op der 17. Etapp vum Giro d'Italia gouf et eng Victoire am Sprint fir den Alberto Dainese. Den Italieener huet sech am Massesprint no 195 Kilometer viru sengem Landsmann Jonathan Milan an dem Australier Michael Matthews duerchgesat.

An der selwechter Zäit gouf den Alex Kirsch den 8. an de Bob Jungels den 88.. Op 31 Sekonne gouf de Michel Ries de 97.

Leader am General ass nach ëmmer de Britt Geraint Thomas. De Bob Jungels ass de 46. De Michel Ries de 86. an den Alex Kirsch den 104.

D'Klassement vun der Etapp

1 DAINESE Alberto Team DSM 4:26:08

2 MILAN Jonathan Bahrain - Victorious ,,

3 MATTHEWS Michael Team Jayco AlUla ,,

4 BONIFAZIO Niccolò Intermarché - Circus - Wanty ,,

5 CONSONNI Simone Cofidis ,,

6 GAVIRIA Fernando Movistar Team ,,

7 PASQUALON Andrea Bahrain - Victorious ,,

8 KIRSCH Alex Trek - Segafredo ,,

9 OLDANI Stefano Alpecin-Deceuninck ,,

10 ACKERMANN Pascal UAE Team Emirates ,,

...

88 JUNGELS Bob BORA - hansgrohe ,,

97 RIES Michel Team Arkéa Samsic 0:31

De General

1 THOMAS Geraint INEOS Grenadiers 71:58:43

2 ALMEIDA João UAE Team Emirates 0:18

3 ROGLIČ Primož Jumbo-Visma 0:29

4 CARUSO Damiano Bahrain - Victorious 2:50

5 DUNBAR Eddie Team Jayco AlUla 3:03

6 KÄMNA Lennard BORA - hansgrohe 3:20

7 ARMIRAIL Bruno Groupama - FDJ 3:22

8 LEKNESSUND Andreas Team DSM 3:30

9 ARENSMAN Thymen INEOS Grenadiers 4:09

10 DE PLUS Laurens INEOS Grenadiers 4:32

...

46 JUNGELS Bob BORA - hansgrohe 1:13:59

86 RIES Michel Team Arkéa Samsic 2:43:11

104 KIRSCH Alex Trek - Segafredo 3:08:30