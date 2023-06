De Fransous huet sech virum Matteo Trentin an dem Rune Herregodts duerchgesat. Den Herregodts war an der Echappée a gouf op de leschte Meter agefaangen.

Um Samschdeg gouf et op der 1. Etapp iwwer 158 hiwweleg Kilometer ronderëm Chambon-sur-Lac eng Victoire vum Christophe Laporte (Jumbo-Visma). De Matteo Trentin (UAE Team Emirates) an de Rune Herregodts (Intermarché Circus Wanty) hunn de Podium komplettéiert. De Laporte ass domadder och den éischte Leader am General.

An der Echappée vum Dag ware 5 Coureuren, ronn 40 Kilometer virun der Arrivée hunn der awer 2 misse lassloossen.

De leschten Ausräisser Rune Herregodts gouf eréischt kuerz virun der Arrivée vum Peloton agefaangen. De Peloton war deen Ament zimmlech kleng, well an de Montéeën eng Partie Coureuren zréckgefall waren an duerch den héijen Tempo och Cassuren entstane sinn.

Den eenzege Lëtzebuerger an der Course Kevin Geniets huet vill fir säi Leader geschafft a gouf an der selwechter Zäit wéi de Gewënner den 28..

D'Resultater vun der 1. Etapp

1 LAPORTE Christophe Jumbo-Visma 3:43:30

2 TRENTIN Matteo UAE Team Emirates ,,

3 HERREGODTS Rune Intermarché - Circus - Wanty ,,

4 ZINGLE Axel Cofidis ,,

5 VAN GILS Maxim Lotto Dstny ,,

6 VAN POPPEL Danny BORA - hansgrohe ,,

7 BAGIOLI Andrea Soudal - Quick Step ,,

8 WRIGHT Fred Bahrain - Victorious ,,

9 STANNARD Robert Alpecin-Deceuninck ,,

10 BRENNER Marco Team DSM ,,

...

28 GENIETS Kevin Groupama - FDJ ,,

De General

1 LAPORTE Christophe Jumbo-Visma 3:43:20

2 TRENTIN Matteo UAE Team Emirates +0:04

3 HERREGODTS Rune Intermarché - Circus - Wanty +0:06

4 ZINGLE Axel Cofidis +0:10

5 VAN GILS Maxim Lotto Dstny ,,

...

28 GENIETS Kevin Groupama - FDJ ,,