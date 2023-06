De franséische Coureur konnt sech no 194 Kilometer am Sprint virum Sam Bennett duerchsetzen.

Domat bleift de Laporte op der éischter Plaz am General. Säi Konkurrent am General, de Julien Alaphilippe hat en Dënschdeg Pech. Hie war schonn no 48 Kilometer an eng Chutte verwéckelt a krut dann och nach 7 Kilometer virun der Arrivée e Platten, sou dass hien de Vëlo huet misse wiesselen. De Belsch konnt sech zwar nach en de Peloton zeréckgekämpft, ma hat awer näischt méi mam Ausgang vun der Etapp ze dinn.

De Kevin Geniets ass en Dënschdeg op déi 82. Plaz gefuer. Dat mat engem Retard vu 16 Sekonnen.

D'Resultat vun der Etapp:

1 LAPORTE Christophe Jumbo-Visma 4:43:28

2 BENNETT Sam BORA - hansgrohe ,,

3 GROENEWEGEN Dylan Team Jayco AlUla ,,

4 TRENTIN Matteo UAE Team Emirates ,,

5 MENTEN Milan Lotto Dstny ,,

6 HOFSTETTER Hugo Team Arkéa Samsic ,,

7 GOVEKAR Matevž Bahrain - Victorious ,,

8 BAYER Tobias Alpecin-Deceuninck ,,

9 ZINGLE Axel Cofidis ,,

10 MIHKELS Madis Intermarché - Circus - Wanty ,,

...

82 GENIETS Kevin Groupdama - FDJ 16''

De Generalklassement:

1 LAPORTE Christophe Jumbo-Visma 12:21:28

2 ALAPHILIPPE Julien Soudal Quick-Step 11''

3 CARAPAZ Richard EF Education - Easypost 17''

4 HERREGODTS Rune Intermarché - Circus - Wanty 19''

5 VAN GILS Maxim Lotto Dstny 23''

6 WRIGHT Fred Bahrain Victorious ,,

7 BRENNER Marco Team DSM ,,

8 BOASSON-HAGEN Edvald Totalenergies ,,

9 HALLAND JOHANNESSEN Tobias Uno-X Pro Cycling Team ,,

10 ZINGLE Alex Cofidis ,,