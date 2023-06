De Kevin Geniets huet sech op der 4. Etapp als 91. op iwwer 4 Minutte klasséiert.

E Mëttwoch gouf et op der 4. Etapp vum Critérium du Dauphiné eng Victoir vum Mikkel Bjerg. Den Dän konnt sech am Zäitfuere virum Jonas Vingegaard duerchsetzen. De Kevin Geniets koum mat engem Retard vu 4 Minutten a 35 Sekonnen op déi 91. Plaz.

Fir de Bjerg ass et déi éischt Victoire als Profi um UCI-Niveau an hien ass och neie Leader am General.

D'Klassement vun der Etapp

1 BJERG Mikkel UAE Team Emirates 0:37:28

2 VINGEGAARD Jonas Jumbo-Visma 0:12

3 CAVAGNA Rémi Soudal - Quick Step 0:27

4 WRIGHT Fred Bahrain - Victorious 0:34

5 O'CONNOR Ben AG2R Citroën Team 0:41

6 GROßSCHARTNER Felix UAE Team Emirates 0:44

7 HERREGODTS Rune Intermarché - Circus - Wanty 0:54

8 YATES Adam UAE Team Emirates 0:57

9 OLIVEIRA Nelson Movistar Team 1:02

10 CASTROVIEJO Jonathan INEOS Grenadiers 1:05

...

91 GENIETS Kevin Groupama - FDJ 4:35

De General

1 BJERG Mikkel UAE Team Emirates 10 12:59:19

2 VINGEGAARD Jonas Jumbo-Visma 0:12

3 WRIGHT Fred Bahrain - Victorious 0:34

4 O'CONNOR Ben AG2R Citroën Team 0:41

5 GROßSCHARTNER Felix UAE Team Emirates 0:44

6 HERREGODTS Rune Intermarché - Circus - Wanty 0:50

7 YATES Adam UAE Team Emirates 0:57

8 ALAPHILIPPE Julian Soudal - Quick Step 1:00

9 MARTÍNEZ Daniel Felipe INEOS Grenadiers 1:07

10 HINDLEY Jai BORA - hansgrohe 1:08

...

55 GENIETS Kevin Groupama - FDJ 4:35