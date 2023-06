De Kevin Geniets verléiert als 52ten 2 Minutten an 23 Sekonnen.

Am Cyclissem gouf et en Donneschdeg op der 5. Etapp vum Critérium du Dauphiné eng Victoire en soiltaire vum Jonas Vingegaard. De Kevin Geniets verléiert als 52. 2 Minutten an 23 Sekonnen.

Am General huet de Vingegaard 1 Minutt an 32 Sekonnen Avance op de Julian Alaphilippe, deen haut den 2. gouf.

De Kevin Geniets ass am General den 42.

D'Klassement vun der Etapp

1 VINGEGAARD Jonas Jumbo-Visma 4:03:42

2 ALAPHILIPPE Julian Soudal - Quick Step 0:31

3 JOHANNESSEN Tobias Halland Uno-X Pro Cycling Team 0:31

4 CHAMPOUSSIN Clément Team Arkéa Samsic 0:31

5 POOLE Max Team DSM 0:31

6 HINDLEY Jai BORA - hansgrohe 0:31

7 MAS Enric Movistar Team 0:31

8 YATES Adam UAE Team Emirates 0:31

9 MARTINEZ Lenny Groupama - FDJ 0:31

10 CHAVES Esteban EF Education-EasyPost 0:31

...

52 GENIETS Kevin Groupama - FDJ 2:23

De General

1 VINGEGAARD Jonas Jumbo-Visma 17:03:03

2 O'CONNOR Ben AG2R Citroën Team 1:10

3 ALAPHILIPPE Julian Soudal - Quick Step 1:23

4 YATES Adam UAE Team Emirates 1:26

5 GROßSCHARTNER Felix UAE Team Emirates 1:27

6 HINDLEY Jai BORA - hansgrohe 1:37

7 HAIG Jack Bahrain - Victorious 1:44

8 MARTÍNEZ Daniel Felipe INEOS Grenadiers 2:07

9 BJERG Mikkel UAE Team Emirates 2:21

10 MARTIN Guillaume Cofidis 2:54

...

42 GENIETS Kevin Groupama - FDJ 6:56