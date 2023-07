De Weekend ginn an der Schwäiz déi nei Lëtzebuerger Champione bei den U23 op der Strooss gesicht.

Am Kader vum Véierlännerchampionnat bei den U23-Dammen huet sech e Sonndeg zu Märwil an der Schwäiz d'Marie Schreiber de Lëtzebuerger Championstitel an der Course en ligne geséchert. D'Coureuse vun der Ekipp SD Worx hat no 113 Kilometer eng Avance vu 6 Minutten an 48 Sekonnen op d'Liv Wenzel. Um Podium stoung nach d'Maïté Barthels mat engem Retard vu 7 Minutten a 15 Sekonnen.

Zu Märwil an der Schwäiz gëtt beim Dräilännerchampionnat bei den Hären och nach de Lëtzebuerger U23-Champion gesicht.