No der Victoire am Prolog huet de Mads Pedersen e Freideg och déi éischt Etapp vum Tour de la Provence gewonnen.

Den Dän vun der Ekipp Lidl-Trek huet sech no 157 Kilometer vun Aix-en-Provence op Martigues am Sprint behaapt, dat och duerch d'Hëllef vum Alex Kirsch, hien huet sengem Coequipier de Sprint ugezunn. Déi zweet Plaz ass un den Axel Zingle vu Cofidis gaangen. Drëtte gouf de Riley Pickrell vun Israel - Premier Tech.

Eng Echappée hat laang d'Etapp bestëmmt. Am Peloton huet Lidl-Trek fir den Tempo gesuergt. Eng 5 Kilometer virun der Arrivée gouf d'Echappée agefaangen. Wéinst de schwierege Wiederkonditiounen (Reen an naass Stroossen) gouf d'Zäit fir de General 5 Kilometer virun der Arrivée geholl. Et gouf keng Bonifikatiounen.

De Mads Pedersen bleift Leader am General.

Den Alex Kirsch ass no senger 8. Plaz am Prolog dee 14. ginn, dat zäitgläich mam Pedersen. Am General ass de Lëtzebuerger den 9. op 13 Sekonnen.

Klassement vun der Etapp

1 PEDERSEN Mads Lidl - Trek 14 20 3:32:35

2 ZINGLE Axel Cofidis ,,

3 PICKRELL Riley Israel - Premier Tech ,,

4 WATSON Samuel Groupama - FDJ ,,

5 BOULET Enzo CIC U Nantes Atlantique ,,

6 LECROQ Jérémy St Michel - Mavic - Auber93 ,,

7 DUJARDIN Sandy TotalEnergies ,,

8 DEKKER David Arkéa - B&B Hotels ,,

9 HENNEQUIN Paul Nice Métropole Côte d'Azur ,,

10 RYE-JOHNSEN Jon CIC U Nantes Atlantique ,,

...

14 KIRSCH Alex Lidl - Trek ,,

De General

1 PEDERSEN Mads Lidl - Trek 3 3:37:54

2 SÖDERQVIST Jakob Lidl - Trek 0:06

3 WATSON Samuel Groupama - FDJ 0:11

4 ARMIRAIL Bruno Decathlon AG2R La Mondiale Team ,,

5 SHEEHAN Riley Israel - Premier Tech 0:12

6 CABOT Jérémy St Michel - Mavic - Auber93 ,,

7 TOUZÉ Damien Decathlon AG2R La Mondiale Team ,,

8 BENNETT Sam Decathlon AG2R La Mondiale Team ,,

9 KIRSCH Alex Lidl - Trek 0:13

10 GARCÍA PIERNA Raúl Arkéa - B&B Hotels ,,