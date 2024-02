An der 44. Editioun stounge fir d'Coureuren an der Regioun vu Murcia a Spuenien ronn 199 Kilometer um Programm.

Um Enn konnt de Ben O'Connor sech d'Victoire aus der Echappée eraus sécheren. Nieft dem Australier hunn de Jan Tratnik aus Slowenien an de Belsch Tim Wellens et op de Podium gepackt.

De Bob Jungels ass mat engem Retard vun 2 Minutten an 32 Sekonne bei senger éischter Course vun der Saison op eng gutt 18. Plaz gefuer. Hie war als eenzege Lëtzebuerger mat um Depart.

Vun Ufank un goufen et ëmmer nees Attacken aus dem Peloton eraus, soudass sech eng 60 Kilometer virun der Arrivée eng Echappée aus 10 Coureure gebilt hat, déi knapp 2 Minutten Avance op de Peloton hat.

40 Kilometer viru Schluss konnten de Ben O'Connor an den Tim Wellens sech ofsetzen an ee klenge Virsprong op déi aner aacht Coureuren erausfueren, déi kuerz drop vum Peloton ageholl goufen. Eng 13 Kilometer virun der Arrivée ass et dem O'Connor gelongen, fir sech mat engem Avantage vun enger hallwer Minutt vum Wellens ofzesetzen.

Domat stoung der Victoire vum Australier näischt méi am Wee, dee sech um Enn mat engem Virsprong vun 42 Sekonnen iwwert déi éischt Plaz freeë konnt.

D'Top 10

1 O'CONNOR Ben Decathlon AG2R La Mondiale Team 4:50:59

2 TRATNIK Jan Team Visma | Lease a Bike +0:58

3 WELLENS Tim UAE Team Emirates +0:59

4 KWIATKOWSKI Michal INEOS Grenadiers +1:27

5 MADOUAS Valentin Groupama - FDJ +1:45

6 HIGUITA Sergio BORA - hansgrohe ,,

7 COVI Alessandro UAE Team Emirates ,,

8 CRAS Steff TotalEnergies ,,

9 VAN DIJKE Mick Team Visma | Lease a Bike ,,

10 BRAMBILLA Gianluca Q36.5 Pro Cycling Team ,,

...

18 JUNGELS Bob BORA - hansgrohe +2:32