Op der zweeter Etapp ass et fir d'Coureuren iwwer 165 Kilometer vu Forcalquier op Manosque gaangen.

Den Dän Mads Pedersen konnt och déi zweet Etapp gewannen a seng Féierung am General domadder verdeedegen. Déi zwee Fransousen Axel Zingle a Clément Champoussin hunn de Podium komplettéiert.

Den Alex Kirsch ass op dëser zweeter Etapp als 24. iwwer d'Arrivée gefuer. Am General fält hien domat e puer Plazen a läit elo op Plaz 14.

Ëmmer nees goufen et Coureuren, déi aus dem Peloton erauskomme wollten, ma just dem Marco Frigo un der Spëtzt ass et gelonge fir sech däitlech ofzesetzen.

Ee Verfolgergrupp huet sech eng 15 Kilometer virun der Arrivée gebilt, an deem ënner anerem de Leader Mads Pedersen dobäi war. D'Avance vum Frigo, déi laang bei iwwer enger Minutt louch, ass duerch den Tempo vum Pedersen ëmmer méi kleng ginn.

Den Italiener ass schliisslech e puer honnert Meter viru Schluss nach agefaange ginn, woumat de Pedersen och déi zweet Etapp fir sech decidéiere konnt a seng Avance am General ausbaut.

Klassement vun der Etapp

1 PEDERSEN Mads Lidl - Trek 4:04:19

2 ZINGLE Axel Cofidis ,,

3 CHAMPOUSSIN Clément Arkéa - B&B Hotels +0:02

4 STITES Tyler Project Echelon Racing ,,

5 DELETTRE Alexandre St Michel - Mavic - Auber93 ,,

6 SHEEHAN Riley Israel - Premier Tech ,,

7 GERMANI Lorenzo Groupama - FDJ ,,

8 ARMIRAIL Bruno Decathlon AG2R La Mondiale Team ,,

9 COSTIOU Ewen Arkéa - B&B Hotels ,,

10 GARCIA PIERNA Raul Arkéa - B&B Hotels ,,

...

24 KIRSCH Alex Lidl - Trek +1:03

De General

1 PEDERSEN Mads Lidl - Trek 7:42:02

2 ARMIRAIL Bruno Decathlon AG2R La Mondiale Team +0:24

3 COSTIOU Ewen Arkéa - B&B Hotels ,,

4 SHEEHAN Riley Israel - Premier Tech +0:25

5 GARCIA PIERNA Raul Arkéa - B&B Hotels +0:26

6 ZINGLE Axel Cofidis +0:30

7 CHAMPOUSSIN Clément Arkéa - B&B Hotels +0:32

8 GERMANI Lorenzo Groupama - FDJ +0:34

9 FRIGO Marco Israel - Premier Tech +0:35

10 STITES Tyler Project Echelon Racing ,,

...

14 KIRSCH Alex Lidl - Trek +1:27