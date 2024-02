No 192 Kilometer gewënnt den Hollänner Kooij am Sprint duerch. De Bob Jungels gouf 124.

Bei der 39. Editioun vun dësem Klassiker war den Olav Kooij de Séiersten, virun den zwee Italieener Matteo Moschetti an dem Matteo Tretin. Et war dem 22 Joer alen Hollänner seng insgesamt 29. Victoire bei enger Course am Seniorsberäich.

D'Course gouf am Sprint decidéiert, déi d'Ekipp vum Kooij, Team Visma, aus dem Peloton eraus lancéiert a gutt gesteiert hat. Déi lescht Kilometer ware vun zwou gréissere Chutte gepräägt; déi eng 6 Kilometer virun der Arrivée, déi aner op de leschte Meter am Peloton.

De Bob Jungels huet op der 192 Kilometer laanger Course net wierklech agegraff an ass als 124. iwwer d'Ligne d'arrivée gefuer.

D'Klassement vun der Course

1 KOOIJ Olav 4:11:29

2 MOSCHETTI Matteo ,,

3 TRENTIN Matteo ,,

4 DE LIE Arnaud ,,

5 THIJSSEN Gerben ,,

6 FRETIN Milan ,,

7 TESSON Jason ,,

8 MEEUS Jordi ,,

9 ASKEY Lewis ,,

10 VAN AERT Wout ,,

...

124 JUNGELS Bob 3:40