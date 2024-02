E Mëttwoch ass et op der 1. Etapp vum Tour duerch d'Algarve iwwer 200 Kilometer vu Portimao op Lagos gaangen.

De Belsch Thijssen Gerben huet déi 1. Etapp vum Tour duerch d'Algarve gewonnen an ass domadder och de Leader am General. Hien huet sech am Sprint virum Hollänner Marijn van den Berg a sengem Landsmann Jordi Meeus behaapt.

🇧🇪 Gerben Thijssen (Intermarché-Wanty) showcased his strength against 🇳🇱 Marijn Van den Berg (EF Education-EasyPost) and 🇧🇪 Jordi Meeus (BORA-hansgrohe). #VAlgarve2024 💪🚴‍♂️🥇 pic.twitter.com/jNmU2gzFrA — Volta ao Algarve (@VoltAlgarve) February 14, 2024

Déi dräi Lëtzebuerger Arthur Kluckers (75.), Luc Wirtgen (77.) a Bob Jungels (105.) sinn am Peloton an der nämmlechter Zäit wéi de Gewënner ukomm.

D'Klassement vun der Etapp

1 THIJSSEN Gerben Intermarché - Wanty 4:52:04

2 VAN DEN BERG Marijn EF Education - EasyPost ,,

3 MEEUS Jordi BORA - hansgrohe ,,

4 BOVEN Lars Alpecin - Deceuninck ,,

5 DÉMARE Arnaud Arkéa - B&B Hotels ,,

6 OLIVEIRA Rui UAE Team Emirates ,,

7 STUYVEN Jasper Lidl - Trek ,,

8 HEIDUK Kim INEOS Grenadiers ,,

9 MENDONÇA Luís Sabgal / Anicolor ,,

10 VAN UDEN Casper Team dsm-firmenich PostNL ,,

...

75 KLUCKERS Arthur Tudor Pro Cycling Team 0:00

77 WIRTGEN Luc Tudor Pro Cycling Team ,,

105 JUNGELS Bob BORA - hansgrohe ,,

De General

1 THIJSSEN Gerben Intermarché - Wanty 4:51:54

2 VAN DEN BERG Marijn EF Education - EasyPost 0:04

3 BAYER Tobias Alpecin - Deceuninck ,,

4 MEEUS Jordi BORA - hansgrohe 0:06

5 CONTTE Tomas Aviludo - Louletano - Loulé Concelho 0:08

6 BOVEN Lars Alpecin - Deceuninck 0:10

7 DÉMARE Arnaud Arkéa - B&B Hotels ,,

8 OLIVEIRA Rui UAE Team Emirates ,,

9 STUYVEN Jasper Lidl - Trek ,,

10 HEIDUK Kim INEOS Grenadiers ,,

...

76 KLUCKERS Arthur Tudor Pro Cycling Team 0:10

78 WIRTGEN Luc Tudor Pro Cycling Team ,,

106 JUNGELS Bob BORA - hansgrohe ,,