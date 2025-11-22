Serie vu Lucinda Brand geet weider, Schreiber huet opginn
Beim Optakt vum Cyclocross-Weltcup zu Tabor huet d'Lucinda Brand hir véiert Victoire hannertenee gefeiert. D'Liv Wenzel koum als 43. un.
Am tschecheschen Tabor gouf e Sonndeg den éischten UCI-Weltcup vun der Saison 2025/26 gefuer. No zwee Joer Paus huet de Cyclocross-Weltcup nees an Tschechien Statioun gemaach. D'Lucinda Brand huet hir staark Form an dësem Hierscht eng weider Kéier ënner Beweis gestallt a konnt sech knapp géint Sara Casasola duerchsetzen. Fir déi 36 Joer al Hollännerin war et déi véiert Victoire zu Tabor, déi véiert Victoire hannerteneen a schonn déi aacht an dëser Saison. D'Inge Van der Heijden (+ 13 Sekonnen) huet de Podium komplettéiert. Mat der Leonie Bentveld an der Aniek Van Alphen ware véier Hollännerinnen ënner den Topp 5.
Um Circuit vun de Weltmeeschterschafte vun 2024 huet d'Marie Schreiber fréizäiteg mussen opginn. Beim leschte Weltcup zu Tabor am Joer 2022 war d'Schreiber nach op déi 10. Plaz gefuer. Et war deemools hir zweet Saison bei der Elite. D'Liv Wenzel ass d'Course, déi duerch Wisen a Bësch laanscht de Floss Luznice geféiert huet, fäerdeg gefuer a koum um Enn op déi 43. Plaz (+ 4:50).
Den nächste Weltcup steet an enger Woch zu Flamanville an der Normandie um Programm.
Klassement vun den Dammen
1 BRAND Lucinda 45:13
2 CASASOLA Sara 0:01
3 VAN DER HEIJDEN Inge 0:13
4 BENTVELD Leonie 0:25
5 VAN ALPHEN Aniek 0:30
...
43 WENZEL Liv 4:50
DNF SCHREIBER Marie